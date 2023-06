Anschlag auf Bahnhof von Bologna: Angeklagter nach 43 Jahren in Haft

Bellini wurde für schuldig befunden, neben den vier bereits verurteilten ehemaligen Mitgliedern der rechtsextremen Organisation Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR) der fünfte Bombenleger gewesen zu sein. Neben Bellini wurde auch der ehemalige Carabinieri-Hauptmann Piergiorgio Segatel zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil er Ermittlungen fehlerhaft durchgeführt hatte. Alle fünf wegen des Anschlags verurteilten Ex-Rechtsextremisten beteuerten ihre Unschuld, gaben jedoch andere terroristische Straftaten zu.Das Attentat von Bologna bleibt bis heute der schwerste Terroranschlag in Italien seit dem Zweiten Weltkrieg. Noch unklar ist, wer die wahren Auftraggeber des Anschlags sind. Nach wie vor wird davon ausgegangen, dass rechtsextreme Kreise um den verstorbenen Ex-Chef der geheimen Freimaurerloge P2, Licio Gelli, sowie Angehörige der Geheimdienste mit dem Anschlag das Klima für einen Staatsstreich schaffen wollten. Ungeklärt ist aber vor allem die Frage, wer den 25 Kilogramm schweren Koffer mit der Bombe tatsächlich im Wartesaal des Bahnhofs abgestellt hat.Der 2. August wurde in Italien als Gedenktag an die Opfer ausgerufen. Die beschädigten Gebäudeteile wurden wieder aufgebaut, der Fußboden und ein tiefer Riss in der Wand wurden jedoch als Mahnmal an den Anschlag unverändert beibehalten. Außerdem ist die Bahnhofsuhr seit damals auf 10.25 Uhr gestellt, die genaue Uhrzeit der Explosion.