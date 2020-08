Anschlag auf Berliner Autobahn – „Jagd“ auf Motorradfahrer

Die Motorradfahrer und ein Auto seien gerammt worden, ein weiteres Auto gestreift worden. Die Kollisionen seien als gezielte Anschläge zu werten. 6 Menschen wurden verletzt, 3 davon schwer. Ein Motorradfahrer habe schwerste Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule erlitten.Ein 30-jähriger Iraker, der laut Staatsanwaltschaft in Deutschland geduldet wird, hatte am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr an 3 Stellen auf der Autobahn im Westteil Berlins die Crashs verursacht. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes in mindestens 3 Fällen. Der Verdächtige sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.Der mutmaßliche Täter von der Berliner Stadtautobahn hat im Internet Hinweise auf die geplante Tat veröffentlicht, bevor er mit einem Fahrzeug mehrere Menschen verletzte. Auf seiner Seite in sozialen Medien postete der Iraker Fotos des Autos, mit dem er später absichtlich mehrere Fahrzeuge rammte, sowie religiöse Sprüche, in denen auch das Wort „Märtyrer“ vorkommt. Auf den Fotos ist das Berliner Kennzeichen des schwarzen Wagens zu erkennen, der Stunden später schwer beschädigt auf der Autobahn stand. Die Staatsanwaltschaft geht nach derzeitigen Erkenntnissen von einem islamistischen Anschlag aus. Es gebe aber auch Hinweise auf psychische Probleme des 30-jährigen Irakers, sagte ein Sprecher.Ob weitere Personen in den Anschlag verwickelt waren, werde untersucht. „Wir werden jeden Stein umdrehen“, so der Sprecher.

dpa