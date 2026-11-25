Es ist eine Serie gezielter Sabotageakte, die ein Winzerpaar im Trentino trifft. Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Valter Conci und Donatella Grandi in Nogaredo wurden hunderte Rebstöcke der Sorte Gewürztraminer glatt durchtrennt. Die Pflanzen befanden sich in der Phase der vollen Ertragsfähigkeit – mit einem Schnitt wurden so die Arbeit und die Investitionen mehrerer Jahre zunichtegemacht.<BR \/><BR \/>Für Conci und Grandi, die als selbstständige Landwirte die regional bekannte Kellerei Vivallis beliefern, ist der Vorfall bereits der dritte Rückschlag in kurzer Zeit. Erst im August waren auf dem Hof schon einmal Reben auf ähnliche Weise zerstört worden. Zuvor hatten unbekannte Täter bereits die Reifen von zwei Fahrzeugen der Familie aufgeschlitzt, wie die Tageszeitung „l'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Nun schaltet sich der regionale Ableger des Bauernverbandes Coldiretti ein und verurteilt die Tat scharf. Was in Nogaredo geschehen sei, stelle eine „feige und unerträgliche Geste“ dar, die die gesamte Landwirtschaft des Trentino treffe, erklärte die Organisation und sicherte den betroffenen Mitgliedern ihre volle Solidarität zu. Hinter jeder einzelnen Rebzeile stünden jahrelange Entbehrungen. Wer im Schutz der Dunkelheit Reben abschneide, vernichte nicht bloß eine Ernte, sondern greife die Würde der landwirtschaftlichen Arbeit an.<BR \/><BR \/>Zugleich verwies der Verband auf die gesellschaftliche Bedeutung der Betriebe für die Pflege der Kulturlandschaft und den Erhalt des ländlichen Raums. Derartige Zerstörungen seien daher eine Wunde für die gesamte Gemeinschaft. Coldiretti forderte eine rasche und lückenlose Aufklärung der Vorfälle, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können.