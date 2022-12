Antholz: 80-Jährige erliegt schweren Verletzungen

Zwischen Antholz Mittertal und Antholz Obertal, unweit des Campingplatzes, wurde am Dienstag eine 80-jährige Frau aus Antholz von einem Auto angefahren, als sie die Straße überqueren wollte. Dabei wurde sie schwerstens verletzt. (Hier lesen Sie mehr dazu). Sofort rückten sämtliche Einsatzkräfte aus. Die schwer verletzte Frau wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus von Brixen geflogen.Da sich der Zustand der 80-Jährigen in der Nacht aber deutlich verschlechterte, wurde sie von Brixen ins Krankenhaus Bozen überstellt. Dort ist die Frau dann aber nach Mitternacht den schweren Verletzungen erlegen.