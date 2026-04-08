Offenbar hatte ein großer Stein den Mann am Körper getroffen, wobei er sich insbesondere an den Beinen Verletzungen zugezogen hat. <BR \/><BR \/>Seine Arbeitskollegen setzten sogleich den Notruf ab. Der Bergrettungsdienst Antholzer Tal rückte mit zehn Einsatzkräften aus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298838_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde alarmiert. Der Verletzte wurde mit der Hubschrauberwinde geborgen und ins Krankenhaus von Bruneck geflogen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298841_image" \/><\/div>