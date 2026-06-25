<BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf der Passlerstraße in Antholz Obertal. Der Pkw und der Motorradfahrer – ein tschechischer Staatsbürger, geboren im Jahr 1955 – sind gerade taleinwärts gefahren, als es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenprall kam. Ersten Informationen zufolge soll der Biker zum Überholmanöver angesetzt haben, während das Auto gerade nach links abbiegen wollte.<BR \/><BR \/>Der Motorradfahrer stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsteam des Weißen Kreuzes und der Bergrettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Bruneck gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Antholz Mittertal sicherte die Unfallstelle. Indes nahmen die Carabinieri die Ermittlungen auf.