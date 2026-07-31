Zum Murenabgang kam es gegen 18 Uhr. Der Riepenbach, der vom Hochgall herunterführt, hatte aufgrund der Unwetter große Mengen an Material mit sich geführt – darunter Geröll, Gestein, Erdmassen, Schlamm und Holzstämme.<BR \/><BR \/>Die Mure traf jenen Bereich des Biathlonstadions, in dem im Winter eine mobile Zuschauertribüne steht und der auch als Parkplatz genutzt wird. Glücklicherweise befanden sich weder Personen noch Fahrzeuge in der Nähe.<BR \/><BR \/>Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Die Antholzer Straße, die teilweise ebenfalls von der Mure getroffen wurde, ist vorerst gesperrt. Im Einsatz stehen die Freiwillige Feuerwehr Antholz\/Mittertal, der Straßendienst und die Wildbach- und Lawinenverbauung.