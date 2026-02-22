Ein Pkw kam gegen 19.30 Uhr auf der Antholzer Talstraße bei Schneefall aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb abseits der Straße liegen.<BR \/><BR \/>Der Unfall endete glimpflich: Zwei Insassen wurden leicht verletzt, zwei blieben unverletzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279956_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Antholz Niedertal, Antholz Mittertal, Welsberg und Mitterolang sowie das Weiße Kreuz und die Behörden.