Anti-Bären-Spray auch für Jagdaufseher

Alessia Ambrosi brachte den Abänderungsantrag ein.

70 Jagdaufseher sind in Südtirol und 36 im Trentino im Einsatz. Im Gegensatz zu Förstern verfügen sie über keine Mittel zur persönlichen Verteidigung. „Ich habe daher der Kammer einen Tagesordnungspunkt zur Verabschiedung vorgelegt, die es auch den Jagdaufsehern in den beiden autonomen Ländern ermöglichen soll, Sprays auf Capsaicin-Basis ohne Lizenz zu verwenden“, betonte Ambrosi.Der Verfassungs- und Arbeitsausschuss der Abgeordnetenkammer haben vergangene Woche 2 Änderungsanträge der Regierungsparteien Lega und Fratelli d´Italia verabschiedet (wir berichteten). Damit werden sich Förster in der Region und in Friaul-Julisch Venetien künftig mit Pfefferspray gegen Bären verteidigen können. Die Regierung in Rom hatte dafür bereits grünes Licht gegeben, nachdem Südtirol und das Trentino schon vor 5 Jahren diese Forderung gestellt hatten. Der Gesetzesentwurf, mit dem in Italien „Bear Spray“ zugelassen wird, war vom Parlamentarier der Fratelli d´Italia, Alessandro Urzí, eingereicht worden.Derzeit sind Verkauf und Verwendung des Sprays in Italien noch verboten. Aber in vielen Nationalparks weltweit werden sie gegen Bären verwendet. Auch der WWF hat sich für die Zulassung von „Bear Spray“ ausgesprochen.