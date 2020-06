Anti-Mafia-Aktion in Bozen: 20 Festnahmen

In der Nacht auf auf Dienstag ist eine breit angelegte Anti-Mafia-Aktion der Staatspolizei von Trient über die Bühne gegangen, die von der Anti-Mafia-Bezirkseinheit der Staatsanwaltschaft koordiniert worden ist.Ziel der Aktion war es eine mafiaähnliche Organisation, die sich in Bozen niedergelassen hatte und von der 'Ndrangheta abstammen soll, zu zerschlagen.Die Organisation soll eine autonome Struktur der „ndrina italiana - Papalia di Delianuova“ in der Provinz von Kalabrien sein. Unter den 20 Festgenommenen sollen sich auch Vertreter anderer „Familien“ der 'Ndrangheta befinden.

stol/ansa