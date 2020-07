Anti-Mafia-Razzia: Rekordfund an IS-Drogen

Bei einer Anti-Mafia-Razzia, die von der Polizei der sizilianischen Stadt Enna geführt wurde, sind am Mittwoch 46 Personen in Italien und in Deutschland festgenommen worden. Ihnen wird unter anderem Mafia-Zugehörigkeit, Drogenhandel, Erpressung, Korruption und Waffenbesitz vorgeworfen, teilten die Carabinieri am Mittwoch mit. In Neapel machte die Finanzwache einen Rekordfund.