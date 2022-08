Antidiskriminierungsstelle: Beirats-Vizepräsident gewählt

Beim letzten Treffen wurde erörtert, dass sich Diskrimierung nicht nur in verletzenden Worten und Taten äußert, sondern auch dadurch, dass Menschen bei strukturellen Entscheidungen einfach „vergessen“ werden. „Um ein Beispiel zu nennen“, so Garbin, „werden Menschen mit Behinderung diskriminiert, wenn Konzessionen an Transportunternehmen vergeben werden, die nicht über Fahrzeuge mit behindertengerechten Rampen verfügen. Die Stelle wird sich auch dafür einsetzen, diese Fälle hervorzuheben“.An die Antidiskriminierungsstelle kann sich jeder wenden, der aus rassistischen Gründen, aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, Religion, einer Behinderung, des Alters oder aufgrund von Homo-Bi und Transphobie diskriminiert wird. Die Einrichtung berät, vermittelt und unterstützt bei der Durchsetzung der eigenen Rechte. Der Dienst ist kostenlos und vertraulich.