Mordversuch: Mann in Bozen verhaftet

2 der Verdächtigen wurden in Untersuchungshaft genommen, 6 wurden unter Hausarrest gestellt, und einer wurde aufgefordert, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Untersuchung wurde zwischen Jänner und Mai 2021 durchgeführt.Es gibt mehr als 50 Anklagen im Zusammenhang mit ebenso vielen Fällen des Verkaufs von Drogen (hauptsächlich Kokain, aber auch Crack, Haschisch und Marihuana), die die Verdächtigen angeblich in Catania, Enna und Palermo gekauft und dann in Caltanissetta weiterverkauft haben.Einer der Männer wird verdächtigt, am 8. Juni 2021 eine Person angeschossen zu haben: Die Ermittlungen ergaben, dass die Waffe von 2 anderen Verdächtigen beschafft worden war. Wegen versuchten Mordes wurde er in Bozen festgenommen.In Belgien wurde ein von der Justizbehörde von Caltanissetta ausgestellter Europäischer Haftbefehl gegen einen der Verdächtigen vollstreckt, der sich dorthin abgesetzt hatte.