Antisemitische Hetze: Polizei ermittelt gegen „Ordine Ario Romano“

Die Polizei in Italien hat mehrere Verdächtige ermittelt, die unter anderem zu antisemitischen und rassistischen Taten aufgestachelt haben sollen. Sie sollen auch einen Anschlag auf eine Nato-Einrichtung geplant haben – allerdings war die Planung nur im „Anfangsstadium“, wie die Polizei am Montag in Rom mitteilte.