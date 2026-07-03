Ein Passant entdeckte den Verunglückten rund 30 Meter abseits der Forststraße zwischen dem Parkplatz am Talschluss von Vals und der nahegelegenen Kurzkofelhütte (1.422 Meter) und verständigte umgehend die Landesnotrufzentrale <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vals-einheimischer-wird-von-baum-erschlagen-toedlich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Ersten Erkenntnissen zufolge hatte Anton Bergmeister einen Verwandten bei Waldarbeiten unterstützt. Zum Zeitpunkt des tödlichen Unfalls soll sich der 63-Jährige jedoch allein im Wald aufgehalten haben.<BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen war Bergmeister von einem Baum erfasst und darunter eingeklemmt worden.