<b> Interview: Elmar Pichler Rolle<BR \/><BR \/>Herr Landeshauptmann, welches sind die zwei oder drei größten Stärken Südtirols?<\/b><BR \/>Anton Mattle: Südtirol hat für mich sogar vier große Stärken: Die gelebte Mehrsprachigkeit, das sehr ausgeprägte Selbstbewusstsein, der starke Zusammenhalt und der bemerkenswerte wirtschaftliche Gestaltungswille. Die Südtiroler wissen sehr genau, woher sie kommen und was sie ausmacht, sind gleichzeitig aber offen und wirtschaftlich erfolgreich. Besonders beeindruckt mich, wie stark regionale Identität, Unternehmergeist und die Verbundenheit mit der Heimat zusammenspielen.<BR \/><BR \/><b>Und wo gibt es im täglichen politischen Betrieb Unterschiede zwischen den Landesteilen?<\/b><BR \/>Mattle: Die politischen Systeme und auch die Parteienlandschaften haben sich unterschiedlich entwickelt und sind nur bedingt miteinander vergleichbar. Ein konkreter institutioneller Unterschied besteht darin, dass die Mitglieder der Südtiroler Landesregierung zugleich Abgeordnete des Landtages sind. Das ist bei uns nicht der Fall. Mein Eindruck ist außerdem, dass die Autonomiefrage und die besondere Geschichte in Südtirol bis heute stärker identitätsstiftend für die Politik sind. In Tirol verlaufen die klassischen politischen Linien entlang der österreichischen Parteienlandschaft. Was uns wiederum verbindet, ist eine sehr kommunal geprägte Politik: Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und der unmittelbare Kontakt zu den Menschen haben auf beiden Seiten des Brenners hohen Stellenwert.<BR \/><BR \/><b>Wo liegt für Sie der größte Unterschied der Charaktere?<\/b><BR \/>Mattle: Ich tue mich ehrlich gesagt schwer damit, einen grundsätzlichen Unterschied festzumachen. Tirol und Südtirol sind über Jahrhunderte gemeinsam gewachsen und bis heute durch ihre Menschen, ihre Kultur und ihre gemeinsame Geschichte eng miteinander verbunden. Natürlich hat das Leben in zwei unterschiedlichen Staaten über viele Jahrzehnte die Menschen da und dort geprägt. Aber wenn ich mit Leuten in Südtirol zusammenkomme, empfinde ich viel mehr Verbindendes als Trennendes. Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit, Eigenständigkeit und ein gewisser Tiroler Eigensinn finden sich jedenfalls auf beiden Seiten des Brenners.<BR \/><BR \/><b>Ist Ihnen vielleicht eine besonders kuriose Differenz zwischen den Landesteilen aufgefallen?<\/b><BR \/>Mattle: Auch hier fällt mir tatsächlich eher das Gegenteil auf, nämlich wie wenig die Grenze im persönlichen Miteinander oft zu spüren ist. Natürlich gibt es im Alltag Unterschiede, weil wir in zwei unterschiedlichen Staaten mit unterschiedlichen Rechtsordnungen und Systemen leben. Umso bemerkenswerter finde ich aber, wie selbstverständlich die Verbindung über den Brenner hinweg geblieben ist. Vielleicht ist genau das die eigentliche Kuriosität. Man überquert eine Staatsgrenze und hat trotzdem nicht das Gefühl, Tirol verlassen zu haben.<BR \/><BR \/><b>Gibt es einen Bereich in der Landesverwaltung, wo Sie sagen, wir sollten es so hinbekommen wie in Südtirol?<\/b><BR \/>Mattle: Was ich an Südtirol interessant finde, ist der große Gestaltungsspielraum, den das Land aufgrund seiner Autonomie in vielen Bereichen hat – und auch das Selbstverständnis, diesen Spielraum zu nutzen. Tirol arbeitet innerhalb eines anderen verfassungsrechtlichen Rahmens. Aber der Anspruch, Entscheidungen möglichst nahe bei den Menschen zu treffen und regionale Besonderheiten berücksichtigen zu können, ist etwas, wofür ich auch im österreichischen Föderalismus immer eintrete.<BR \/><BR \/><b>Hören Sie im Kontakt mit den Bürgern manchmal Vorurteile gegenüber Südtirol heraus?<\/b><BR \/>Mattle: Natürlich gibt es die üblichen gegenseitigen Zuschreibungen – je nachdem, wen man fragt. In meinem täglichen Kontakt erlebe ich aber viel stärker Verbundenheit als Vorurteile. Für sehr viele Tiroler ist Südtirol eben nicht irgendeine Nachbarregion. Es gibt familiäre, kulturelle, wirtschaftliche und freundschaftliche Verbindungen, die über Jahrzehnte und Generationen gewachsen sind.<BR \/><BR \/><b>In welchem Bereich erkennen Sie das größte Potential in einer länderübergreifenden Zusammenarbeit? <\/b><BR \/>Mattle: Das größte Potenzial sehe ich dort, wo Grenzen im Alltag eigentlich keine Rolle spielen sollten, also bei Mobilität und Verkehr, Energie, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Bildung und Forschung. Besonders bei Verkehr und Energie stehen wir vor Herausforderungen, die kein Land alleine lösen kann. Der Brennerbasistunnel ist dafür ein Schlüsselprojekt. Er wird Nord- und Südtirol auf der Schiene noch enger miteinander verbinden, die Fahrtdauer deutlich verkürzen und zugleich die Chance bieten, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino bietet uns die Möglichkeit, solche Vorhaben gemeinsam voranzutreiben und konkrete Verbesserungen für die Menschen zu erreichen. Genau daran sollte sich grenzüberschreitende Zusammenarbeit letztlich auch messen lassen.<BR \/><BR \/><b>Welches ist ihr Südtiroler Lieblingsort?<\/b><BR \/>Mattle: Als Bergsteiger ist für mich der Ortler ein ganz besonderer Ort. Als höchster Berg Tirols steht er für die beeindruckende alpine Landschaft, aber auch für die gemeinsame Geschichte und Verbundenheit unseres Landes. Seine Höhe, seine markante Gestalt und die bergsteigerische Herausforderung üben auf mich eine besondere Faszination aus. Ein besonderer Ort ist für mich auch Schloss Tirol. Dort wird unsere gemeinsame Geschichte auf eine sehr unmittelbare Weise spürbar. Deshalb möchte ich mich eigentlich gar nicht auf einen einzigen Lieblingsort festlegen: Der Ortler und Schloss Tirol stehen für zwei ganz unterschiedliche Seiten Südtirols, die mir beide sehr viel bedeuten.<BR \/><BR \/><b>Was schätzen Sie an der Südtiroler Küche oder – banaler – haben Sie ein Lieblingsgericht?<\/b><BR \/>Mattle: An der Südtiroler Küche schätze ich gerade diese Verbindung verschiedener Einflüsse. Sie ist bodenständig und alpin, hat aber gleichzeitig diese mediterrane Leichtigkeit. Und zu einer guten Südtiroler Marende mit Speck, Käse und einem Glas Wein sage ich jedenfalls ganz selten Nein.