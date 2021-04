Anwalt bestätigt: Es ist der Leichnam von Peter Neumair

Die Vermutung lag nahe, dass es sich möglicherweise um den seit 4. Jänner gesuchten Leichnam von Peter Neumair handelt.Schon kurz nach der Bergung des Leichnams dann die Bestätigung durch Carlo Bertacchi, den Anwalt von Madè Neumair: Es handelt sich um Peter Neumair.Offiziell bestätigt werden kann dies allerdings erst nach der DNS-Analyse, die die Staatsanwaltschaft in den nächsten Stunden anordnen wird.Damit endet die monatelange Suche nach dem Leichnam des Bozners, der am 4. Jänner gemeinsam mit seiner Partnerin Laura Perselli verschwunden war.Nach dem Fund des Leichnams Persellis Anfang Februar hatte der gemeinsame Sohn Benno Neumair gestanden, seine Eltern erdrosselt und deren Leichname in die Etsch geworfen zu haben.

