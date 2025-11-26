Der Australierin Catherine Birmingham (45) und dem Briten Nathan Trevallion (51) wurde vorübergehend das Sorgerecht für ihre drei Kinder – ein achtjähriges Mädchen und sechsjährige Zwillinge – entzogen.<BR \/><BR \/> Der Fall der Familie, die abgeschieden in einem Wald bei Palmoli in der Region Abruzzen lebt, bewegt derzeit ganz Italien. Die Kinder befinden sich nun gemeinsam mit der Mutter in einem Heim in Vasto. Die Eltern und ihr Anwalt Giovanni Angelucci gehen inzwischen getrennte Wege.<h3>\r\nAnwalt: „Zu viele äußere Einmischungen“<\/h3> Angelucci kündigte den Verzicht auf sein Mandat wegen „zu vieler äußerer Einmischungen“ an. „Ich sehe mich zu einer derart extremen Entscheidung gezwungen, da meine Mandanten in den letzten Tagen zu viele äußere Einmischungen erfahren haben, die das Vertrauen erschüttert haben, das der beruflichen Beziehung zwischen Anwalt und Mandant zugrunde liegt“, hieß es in einer Presseaussendung des Anwalts. Grund für den Beschluss des Anwalts soll auch die kompromisslose Haltung der Eltern in vielen Aspekten gewesen sein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242867_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Angelucci betonte, dass er einen Termin mit einer Kinderpsychologin und -psychotherapeutin vereinbart hatte, die auf kognitiv-verhaltenstherapeutische Psychotherapie spezialisiert ist, „um den Eheleuten Trevallion-Birmingham im Verlauf des zukünftigen Verfahrens eine fachlich-wissenschaftliche Unterstützung in dieser Hinsicht bieten zu können“.<BR \/><BR \/>„Da für mich als Verteidiger die vorgenannten technischen Schritte für die Ausarbeitung der Beschwerde gegen die Unterbringung der Kinder in einem Heim unerlässlich waren und sind, und da die zur Verfügung stehende Zeit weder Aufschub noch ein Umdenken erlaubt, habe ich schweren Herzens als notwendig und geboten angesehen, das Verteidigungsmandat niederzulegen. Ich kann in voller Gewissheit und im Respekt der berufsethischen Regeln keine unvollständige Verteidigung aufbauen, die nicht der Verteidigungslinie entspricht, die ich bereits seit Langem meinen Mandanten aufgezeigt und mit ihnen vereinbart hatte“, erklärte Angelucci weiter. <BR \/><BR \/>Der Anwalt betonte dennoch, er sei bereit, „bis zum Schluss dieser wunderbaren Familie beizustehen, die mir so viel an Menschlichkeit gegeben hat“. „Ich wünsche ihnen allen ein gutes Leben und hoffe, dass sie jene so ersehnte Ruhe und Gelassenheit finden mögen, die nur erreicht werden kann, wenn man die Ecken abschleift und Geist und Herz weit öffnet.“ <h3>\r\nVater soll kostenloses Haus abgelehnt haben<\/h3>Die Entscheidung von Anwalt Giovanni Angelucci, das Verteidigungsmandat der „Wald-Familie“ niederzulegen, soll auch damit zusammenhängen, dass Vater Nathan Trevallion die Besichtigung eines nur wenige Kilometer von ihrem Wohnort entfernten Hauses abgelehnt hatte, das von einem in der Gastronomie tätigen Unternehmer aus Ortona mit Wurzeln in Palmoli kostenlos zur Verfügung gestellt worden war. <BR \/><BR \/>Auch der Bürgermeister von Palmoli, Rosario Masciulli, hatte den Eltern eine Wohnung angeboten, in die sie kostenlos mit den Kindern hätten einziehen können, doch das Elternpaar lehnte das Angebot ab. Die Gemeindeverwaltung verfolgt das Schicksal der Familie bereits seit mehreren Monaten und hatte ihr schon im vergangenen Jahr eine Wohnung im Dorf angeboten, die die Eltern jedoch nicht annahmen, weil sie ihren Lebensstil abseits der zivilisierten Gesellschaft fortsetzen wollen.