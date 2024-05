Anwohner bemerkt Rauch: Werkstatt-Dach in Gais brennt

Foto: © FF Gais

Kurz nach 2 Uhr war in Gais alles auf den Beinen: Die Traktormechanikerwerkstatt Griessmair in der Handwerkerzone nahe des Dorfes war in Brand geraten. Das Dach brannte. Was das Feuer verursacht hat, ist noch nicht klar.In den fr√ľhen Morgenstunden war der Brand unter Kontrolle, doch der Einsatz dauert an. Das Dach musste mithilfe eines Autokrans abgedeckt werden.Das Dach des erst knapp 2 Jahre alten Geb√§udes ist zerst√∂rt, die darunterliegende Werkstatt und auch das angrenzende Wohnhaus sind gl√ľcklicherweise intakt geblieben.Die Feuerwehren von Gais , St. Georgen, Bruneck, Uttenheim, Kematen in Taufers und M√ľhlen waren im Einsatz Die Carabinieri von Bruneck ermitteln. Das Wei√üe Kreuz Ahrntal musste eine leicht verletzte Person versorgen. Sie wurde ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht.