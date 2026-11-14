Dies berichtete die Tageszeitung „Alto Adige“. Hintergrund sollen Nachrichten in einem vertraulichen Chat gewesen sein. Dort waren laut Bericht der italienischen Tageszeitung Meldungen über einen früheren Vorfall geteilt worden, der Tait betraf. Bereits in der vergangenen Woche soll es bei einem Besuch in einem Seniorenheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Tait und einem Arzt gekommen sein, bei der Tait schwere Prellungen erlitt. <h3>\r\nIronische Kommentare sollen dahinter stecken<\/h3>In den Kommentaren zu dem über WhatsApp verbreiteten Bericht sollen einige Mitglieder der Gruppe kritische und teils ironische Bemerkungen über den Leiter des Gesundheitsbezirks gemacht haben, darunter auch die betroffene Ärztin. Über einen Mitarbeiter des Sanitätsbetriebs sollen die vertraulichen Nachrichten schließlich an Tait gelangt sein. Dies soll ihn dazu veranlasst haben, die Ärztin in ihrem Büro aufzusuchen und verbal anzugreifen. Vor Schock soll sie anschließend in der Notaufnahme behandelt worden sein. Zu einem körperlichen Angriff soll es hingegen nicht gekommen sein. Die Ärztin hat ihrerseits Anzeige gegen den Leiter des Gesundheitsbezirks Bozen erstattet. Indes bestätigte auch die Staatsanwaltschaft, dass Vorwürfe im Raum stehen: „Mit Bezug auf die Berichte über mutmaßliche Anzeigen gegen eine Führungskraft der Sanitätseinheit wird mitgeteilt, dass zwei Strafanzeigen eingegangen sind, die derzeit vom zuständigen Staatsanwalt geprüft werden“, heißt es in einer Aussendung.<BR \/> Als Personal im Gesundheitsdienst sei man oft mit schwierigen Situationen konfrontiert, manchmal sogar mit aggressivem Verhalten seitens der Patienten, schildert die Ärztin gegenüber „Alto Adige“. „Das bedeutet nicht, dass Gewalt akzeptabel ist, aber wir wissen, dass Krankheit Frustration hervorrufen kann. Wenn ein solches Verhalten jedoch von einer Person mit leitender Position ausgeht, ist das inakzeptabel“, so die Betroffene.<BR \/>Umberto Tait war unter anderem Direktor der Personalabteilung des Sanitätsbetriebes Bozen und ist seit 2007 Direktor des Gesundheitsbezirks Bozen.