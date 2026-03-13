Die verstärkten Kontrollen in Bozen wurden von der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit Ortspolizei, Finanzpolizei und Carabinieri durchgeführt. Angefangen mit einem jungen Mann, der sich am Mittwoch in der Nähe des Waltherparks auffällig verhielt. Bei einer anschließenden Personenkontrolle stellten die Beamten ein Messer im Geldbeutel des jungen Mannes sicher. Er wurde angezeigt.<h3>\r\nStadtbummel mit Schraubenzieher und Pfefferspray <\/h3>Zwei ausländische Asylwerber wurden am Donnerstag unweit des Verdiplatzes kontrolliert: Dabei stellten die Beamten bei einem Marokkaner Haschisch sowie illegale Medikamente sicher. Außerdem lag gegen den Mann auch ein entsprechendes Aufenthaltsverbot vor, gegen das er verstoßen hatte. Auch er wurde angezeigt. Darüber hinaus wurde auch ein Mann aus Tunesien angezeigt, der einen Schraubenzieher und Pfefferspray mit sich führte.<BR \/><BR \/>Im Kapuzinerpark wurden gegen einen Marokkaner im Besitz von Drogen eine Verwaltungsstrafe und ein Ausweisungsbescheid erlassen. Denn der polizeibekannte Mann hatte keine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorzuweisen. Er wurde in das Abschiebezentrum nach Bari gebracht.<BR \/><BR \/>Zusätzlich wurden drei Personen wegen des Verstoßes gegen Aufenthaltsverbote angezeigt, sowie vier weitere wegen Diebstählen. Insgesamt wurden rund 300 Personen kontrolliert und mehr als 40 Fahrzeuge überprüft.