Bozen: Mann entblößt sich vor den Augen von Kindern

2 Eltern wählten am Mittwochnachmittag den Notruf: Ein Mann habe in Anwesenheit von Kindern obszöne Handlungen vorgenommen.Sofort rückte eine Streife der Staatspolizei zum Einsatzort im Europa Park in Bozen aus, wo sie den Täter anhand der Beschreibung von Augenzeugen schnell identifizieren konnten.Bei der Rekonstruktion des Vorfalls schilderten die beiden Eltern der Polizei , dass ihre Kinder in dem öffentlichen Park mit anderen Kindern gespielt hätten, als der vorbestrafte junge Mann auf die Kinder zugekommen sei und plötzlich seine Hose heruntergezogen habe. Dann habe er begonnen sein Geschlechtsteil zu berühren.Die Eltern seien sofort eingeschritten, doch als der Mann sie bemerkte, habe er zügig den Park verlassen. Die Eltern nahmen die Verfolgung auf und riefen in der Zwischenzeit die Polizei Der junge Mann wurde auf die Polizeistation gebracht und wegen unsittlicher Entblößung an einem öffentlichen Ort in Anwesenheit von Minderjährigen bei den Justizbehörden angezeigt.Quästor Paolo Sartori erließ gegen ihn ein Verbot die Parks der Gemeinde Bozen für die kommenden 3 Jahre zu betreten.