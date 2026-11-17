Die Kontrollen fanden vom 11. bis 14. November statt. Insgesamt waren mehr als 100 Carabinieri im Einsatz. Sie überprüften 214 Fahrzeuge, identifizierten 270 Personen und kontrollierten 66 öffentliche Lokale.<BR \/><BR \/>Im Einzelnen wurden zwei Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet. Eine weitere Verwaltungsstrafe wurde wegen Trunkenheit verhängt, wie die Carabinieri in einer Aussendung mitteilen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385445_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Samstag wurde die Aktion durch einen Hubschrauber der Carabinieri aus Bozen unterstützt. Überwacht wurden unter anderem der Grenzbereich bei Winnebach sowie das Antholzertal, das Gsieser Tal und das Pragsertal.