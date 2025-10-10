<BR \/><BR \/>Ende August soll der Minderjährige vermummt und mit einer Pistole bewaffnet in eine Apotheke im Trentiner Roncone eingedrungen sein. Er soll die Angestellte gezwungen haben, ihm Bargeld und Medikamente im Wert von etwa 2.800 Euro zu geben. <BR \/><BR \/>Anschließend stieg er auf ein leistungsstarkes Motorrad, das von einem mutmaßlichen Komplizen gelenkt worden sein soll, und ergriff die Flucht. Am späten Abend desselben Tages fanden die Beamten den Minderjährigen in einem Wald – er soll noch das Diebesgut bei sich getragen haben. <BR \/><BR \/>Ende September soll derselbe Minderjährige versucht haben, einen Gleichaltrigen in Trient auszurauben. Der Verdächtige soll dafür Pfefferspray eingesetzt und versucht haben, das Mobiltelefon seines Opfers zu stehlen – was der Gleichaltrige jedoch verhindern konnte. <BR \/><BR \/>Schlimmer kam es für eine junge Frau, die wenige Tage später vermutlich vom selben Minderjährigen überfallen wurde. Erneut schlug der Verdächtige mit Pfefferspray zu, berichteten die Ermittler. Neben der Geldtasche soll er der jungen Frau auch die Jacke, zwei Ketten und das Mobiltelefon gestohlen haben. <h3>\r\nAcht Monate Haft <\/h3>\r\nBeim Überfall erlitt das Opfer Verletzungen, für die die Ärzte eine Heilungsdauer von 15 Tagen angaben. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen der Quästur von Trient führten schließlich zur Vollstreckung eines Haftbefehls gegen den Minderjährigen. Er wurde in eine Jugendvollzugsanstalt außerhalb der Region gebracht, wo er seine achtmonatige Haftstrafe angetreten hat.