Appell der Gewerkschaften: Mehr Corona-Tests nötig

Es könne nicht sein, dass Schüler und Studenten, Mitarbeiter der Unternehmen sowie deren Familien „tagelang warten müssen, um Gewissheit über ihren Gesundheitszustand zu haben, nur weil es nicht genügend Tests gibt“, erklären die Gewerkschaftsorganisationen nach einer Videokonferenz am Mittwoch.Südtiroler Unternehmen und Familien müssen sich laut Presseaussendung der Organisationen zunehmend mit möglichen positiven Fällen auseinandersetzen, die mit mehr oder weniger engen Kontakten zu Menschen zusammenhängen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.Die Unmöglichkeit, diese Menschen schnell zu testen, mache ihre Rückkehr in das soziale und berufliche Leben sehr kompliziert. Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, schlagen die Sozialpartner vor, die öffentlichen Testkapazitäten so bald wie möglich zu erhöhen, aber auch eine engere Zusammenarbeit mit lokalen und nicht lokalen privaten Strukturen, Hausärzten und Apotheken anzustreben, damit in allen Fällen ein zeitnahes und zuverlässiges Ergebnis gewährleistet ist.Der Unternehmerverband und die Gewerkschaften betonen zudem, dass sowohl das Gesundheitsministerium als auch das Oberste Gesundheitsinstituts ISS unterstreichen, dass bei der Rückverfolgung der Kontakte auch das Testen von asymptomatischen Personen von grundlegender Bedeutung ist.Von Seiten des Unternehmerverbandes wurde auch wieder die Bereitschaft der Unternehmen signalisiert, Verantwortung zu übernehmen und die Tests selbst zu finanzieren, sofern ein schnelles Ergebnis vorliegt und dieses auch von den zuständigen Behörden anerkannt wird.

stol