„Der heurige April war im ganzen Land deutlich zu warm, die Temperaturen lagen um rund drei Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt. Damit war dieser April der zweitwärmste seit Messbeginn – nach dem April 2007“, betont der Landesmeteorologe Dieter Peterlin.<h3>\r\nHöchste und tiefste Temperatur<\/h3>Die höchste Temperatur des Monats wurde am 8. April in Meran mit 29,3 Grad Celsius gemessen. Der tiefste Wert wurde am 2. April in Sexten mit minus 7,1 Grad registriert.<h3>\r\nNiederschläge<\/h3>„Wie schon in den Monaten zuvor war auch der April relativ trocken“, erläutert Meteorologe Peterlin. „Trotz der beiden Regentage am 28. und 29. April hat es südtirolweit um 50 bis 75 Prozent weniger geregnet als im langjährigen Durchschnitt.“<h3>\r\nWie geht es weiter?<\/h3>Pünktlich zum langen Feiertagswochenende baut sich ein kräftiges Hoch auf. Der Mai beginnt am morgigen <b>Freitag<\/b> sehr sonnig, der Himmel ist die meiste Zeit ungetrübt, und die Temperaturen steigen weiter an. Von früh bis spät scheint die Sonne von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Nach einem kühlen Morgen erreichen die Höchstwerte am Nachmittag zwischen 19 und 25 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> bleibt es sehr sonnig und meist wolkenlos. Die Temperaturen steigen noch etwas weiter an und erreichen bis zu 28 Grad.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Sonntag<\/b> wird es recht sonnig, im Tagesverlauf ziehen zeitweise dichtere Schleierwolken auf. Die Temperaturen klettern auf bis zu 27 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>