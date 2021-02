Apulien: Streift ein Panther durch die Felder?

Welches Tier in den Feldern von Apulien herumstreift, ist noch immer unklar: Bereits vor 10 Tagen habe der Bürgermeister des Apulischen Städtchens Castellana Grotte ein Notstandsdekret unterzeichnet – inzwischen sei dieses aber wieder aufgehoben, da man nun davon ausgehe, dass die vermeintlichen Panther-Sichtungen in Wirklichkeit nur auf die Kappe einer großen Katze gehen, heißt es in den lokalen Medien. Auch 2 andere Gemeinden folgten dem Beispiel.Trittspuren des scheuen Tiers seien zwischenzeitlich ausgewertet worden: Diese wiederum hätten ergeben, dass es sich tatsächlich um eine Raubkatze handle und nicht etwa um einen großen Hund, wie ebenfalls gemutmaßt worden war.Woher der Panther – sollte es tatsächlich ein solcher sein – kommen könnte, dazu kursieren wilde Spekulationen: Ein Gerücht besagt, das Tier stamme aus dem Privatbesitz eines Mafiabosses, dem es entflohen sein könnte. Vielleicht hat aber auch nur die TV-Serie „Gomorra“ mit der Szene vom Panther auf der Terrasse die Fantasie der Apulier beflügelt.Welches Tier auch immer für die Aufregung verantwortlich ist: Es ist ihm bisher gelungen, sich vor dem Großaufgebot an Förstern, Jägern und Hobbydompteuren zu verbergen, die ihm auf der Fährte sind. Es bewegt sich schnell weiter und bleibt nie besonders lange in einer Gegend. Weitere Sichtungen sind also nicht ausgeschlossen.

stol