Apulien: Traditioneller Trullo nach Explosion eingestürzt

Um kurz vor 8.30 Uhr gab es in der Gemeinde Cisternino einen lauten Knall. Laut ersten Angaben der Feuerwehr dürfte es in dem Trullo ein Gasleck gegeben haben, was zur Explosion führte.



Durch die Druckwelle wurde das typische Rundhaus schwer beschädigt. Eine Frau wurde bei der Explosion verletzt.

zor