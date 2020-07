Arabische Mars-Mission wegen Wetterlage verschoben

Als neuer Starttermin wurde wenig später Freitag um 05.43 Uhr Ortszeit (Donnerstag, 22.43 Uhr MESZ) festgelegt, teilte die Regierung der Emirate am Dienstag im Internet mit. Nach den Plänen der Emirate soll die Sonde ab Februar den Roten Planeten umrunden. Ihre Aufgabe ist es, ein umfassendes Bild der Mars-Atmosphäre und seiner meteorologischen Dynamik zu liefern.Hinter der Mission steht ein ehrgeiziges Ziel der Emirate: In knapp hundert Jahren wollen sie eine Siedlung auf dem Mars errichten. „Al-Amal“ soll von einem besonders günstigen Startfenster profitieren: Mit rund 55 Millionen Kilometern kommt der Mars der Erde so nah wie nur alle 26 Monate. Diesen Umstand wollen auch die USA und China für eigene Mars-Missionen nutzen, die ebenfalls im Juli starten sollen.

apa