Arbeit an „vielversprechendem“ Medikament in China

Es könnte demnach bei der Behandlung von Infizierten eingesetzt werden und deren Genesung beschleunigen, aber auch kurzfristig vor einer erneuten Ansteckung schützen. Das Mittel basiert auf Antikörpern, die die Forscher aus dem Blut von 60 Menschen gewonnen haben, die die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bereits durchgemacht haben.Diese Antikörper wurden infizierten Mäusen injiziert – nach 5 Tagen sei die Viruslast bei den Versuchstieren um den Faktor 2500 zurückgegangen, sagte der Leiter des Pekinger Innovationszentrums für Genetik, Sunney Xie. Er hofft nun, aus den Antikörpern ein „hoch spezialisiertes Arzneimittel“ herzustellen, „das die Pandemie stoppen würde“.Die Wissenschafter, die ihre Forschungsergebnisse bereits im Fachmagazin „Cell“ veröffentlicht haben, hoffen darauf, dass das fertige Medikament schon Ende des Jahres zur Verfügung stehen könnte – und damit noch vor der erwarteten 2. Infektionswelle im Winter.Eine klinische Studie ist nach Angaben von Xie bereits in Vorbereitung. Weil die Zahl der akut Erkrankten in China mittlerweile zu gering sei, werde das Medikament an Patienten in Australien und anderen Ländern getestet.

apa