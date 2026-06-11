Immer wieder landete der Kapuzinerpark im vergangenen Jahr in den Negativschlagzeilen. Anstelle von Anrainern oder Studenten wurde die Grünanlage vorwiegend von Kriminellen genutzt. Um diesem Problem entgegenzuwirken, rief die Gemeinde Bozen im Juli 2025 das Projekt „Kapuzinergarten Social Park“ ins Leben. Bis Ende Oktober war der Park nur mehr während Veranstaltungen zugänglich.<BR \/><BR \/>Anschließend beschloss der Stadtrat, den Kapuzinerpark über die Wintermonate vollständig zu schließen. Seit Februar ist der Park wieder geöffnet, die befürchteten Probleme sind bislang aber nicht wieder aufgetaucht. Das liegt auch an der erhöhten Präsenz der Ordnungshüter. Seit knapp einem Monat läuft zudem die zweite Ausgabe des „Social Parks“.<h3>\r\nBaustart: Mitte September<\/h3>„Am 15. September sollen schließlich die Arbeiten zur Neugestaltung des Kapuzinerparks beginnen“, erklärte Christian Bianchi, Landesrat für Hochbau, Valorisierung des Vermögens sowie Grundbuch und Kataster, gestern auf Nachfrage.<BR \/><BR \/>Die Ausschreibung für die Arbeiten habe bereits einen Sieger hervorgebracht. „Mit der Firma sind nur noch letzte Details zu klären“, unterstrich Bianchi. Man hätte bereits in Kürze mit dem Umbau beginnen können, „die Gemeinde Bozen hat uns aber gebeten, wegen der geplanten Events bis zum Ende des Sommers zu warten“, so Bianchi.<h3>\r\nZwei neue Zugänge und ein Bistro im Parkinneren<\/h3>Neben der Grünfläche sollen auch die Mauern saniert werden. Geplant ist außerdem die Errichtung von zwei weiteren Eingängen: einer beim Stadttheater, der andere gegenüber dem Trevi-Zentrum in der Kapuzinergasse. Dadurch wolle man den Park sichtbarer machen. Die beiden neuen Zugänge mussten zuerst vom Denkmalamt genehmigt werden.<BR \/><BR \/>Im Inneren des Kapuzinerparks soll es künftig ein Bistro geben, dessen Führung nach Bauende ausgeschrieben werden muss. Das Projekt sieht auch eine flexible und überdachte Bühne für Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen vor. Die Arbeiten werden vom Land umgesetzt und kosten etwa 2,7 Millionen Euro. Die Neugestaltung soll nach sechs Montan fertig sein.