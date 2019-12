Arbeiten laufen auf Hochtouren

Zur Erinnerung: Ein Erdrutsch bei Oberolang hatte in Folge der verheerenden Unwetter am 19. November die Gleise der Bahnlinie verlegt, zudem waren an diesem Tag zwei große Felsbrocken bei Vintl auf die Fahrstrecke hinab gestürzt.





„Wir hoffen, die Bahnlinie noch vor Weihnachten wieder eröffnen zu können“, betont Martin Ausserdorfer, der Präsident der Südtiroler Transportstrukturen AG, gegenüber der Sonntagszeitung „Zett“.

z/am