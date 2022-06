Arbeiter stürzt 4 Meter in die Tiefe und prallt auf Betonboden auf: schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Samstagmorgen in Sexten ereignet. Ein 22-jähriger Arbeiter stürzte vom Balkon eines im Bau befindlichen Hauses rund 4 Meter in die Tiefe und schlug auf dem Betonboden auf. Er hat sich dabei schwer verletzt.