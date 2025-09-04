Ein 36-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Münster (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden. Der Mann war zuvor auf einem Lkw mit Ladearbeiten beschäftigt gewesen. <BR \/><BR \/>Als er den Ladekran zusammenfahren wollte, ging er auf der leeren Ladefläche des Lkw rückwärts. Dabei übersah er die Heckbordwand und stürzte über diese rund zwei Meter auf den Schotterboden. <BR \/><BR \/>Der Arbeiter erlitt eine schwere Kopfverletzung und wurde laut Polizei in die Innsbrucker Klinik geflogen.<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>