Um 8 Uhr wurde Alarm geschlagen: An einer Baustelle an der Kreuzung Rovigo-Mailandstraße in Bozen, ist ein rund 60-jähriger Mann mehrere Meter von einem Gerüst gefallen.Er hat sich dabei schwer verletzt.Die herbeigeeilten Rettungskräfte nahmen die Erstversorgung vor und brachten den Mann dann ins Krankenhaus von Bozen.Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Bozen, das Weiße Kreuz Bozen, der Notarztwagen des Weißen Kreuzes, die Carabinieri und die Notfallseelsorge.