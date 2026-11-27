Der junge Süditaliener war bei der Tochtergesellschaft der italienischen Staatsbahnen, Mercitalia Rail, angestellt. Er hielt sich am 30. November gegen 14 Uhr am Bahnhof in einem Abschnitt zwischen zwei Gleisen auf, der als sogenannter „roter Korridor“ eingestuft ist. In diesem Bereich liegen die Gleise eng beieinander. Deshalb sollte dort aus Sicherheitsgründen nur gearbeitet werden, wenn die Züge auf beiden Gleisen entweder stehen oder gerade nur ein Gleis von einem Zug genutzt wird. <BR \/><BR \/>Während der 23-Jährige dort beschäftigt war, fuhr ein aus Österreich kommender Güterzug – planmäßig – auf einem der beiden Gleise ein bzw. vorbei. Der Arbeiter wurde von dem Zug gestreift und schwer am linken Arm verletzt. <BR \/><BR \/>Das Team des Notarztwagens des Weißen Kreuzes Sterzing führte die Erstversorgung des Verletzten durch, der augenscheinlich unter Schock stand. Anschließend wurde er zur Behandlung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Ein Transport mit dem Notarzthubschrauber war nicht möglich, da dieser aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse am Brenner nicht landen konnte. Trotz aller Bemühungen der behandelnden Ärzte blieben die Funktionen des Arms stark beeinträchtigt, der Arbeiter konnte seinen bisherigen Job nicht mehr ausüben. <BR \/><BR \/>Indes leitete die Staatsanwaltschaft gegen sechs Personen bei Mercitalia Rail Ermittlungen ein – wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Die Versicherung des Unternehmens leistete dem Mitarbeiter Schadenersatz, woraufhin er sich als Nebenkläger zurückzog. Auch blieb er – mit anderen Aufgaben betraut – bei Mercitalia angestellt. <BR \/><BR \/>Im Rahmen der Erstverhandlung zum Hauptverfahren beantragte Staatsanwalt Emilio Schönsberg für zwei Beschuldigte den Freispruch: Sie hätten keinen Einfluss auf den Arbeitsablauf vor Ort gehabt. Die vier anderen Beschuldigten, die laut Anklage Verantwortlichkeiten im Bereich Sicherheit gehabt hätten, beantragten im Rahmen eines verkürzten Verfahrens die Gewährung von Probezeit.<BR \/><BR \/> Richter Carlo Busato gab den Anträgen statt. Für die vier Personen bleibt das Strafverfahren demnach so lange ausgesetzt, bis sie ihre jeweiligen Programme gemeinnütziger Arbeit absolviert haben. Dann erlischt die Straftat.