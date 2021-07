Arbeitsreicher Samstag für die Lananer Bergretter

Ein Landwirt (Jahrgang 1953) aus Völlan hatte sich im Wald bei einem Ortsaugenschein an einem Arm verletzt.Nach der Erstversorgung wurde der Leichtverletzte nach Lana gebracht, um den Völlaner dem Weißen Kreuz zur Einlieferung in das Meraner Krankenhaus zu übergeben.Als dieser Einsatz noch lief, wurde um 10.06 Uhr wiederum Alarm geschlagen: Im „Vigilius Mountain Resort“ auf dem Vigiljoch musste die Bergrettung in Zusammenarbeit mit der medizinischen Crew des Notarzthubschraubers Pelikan 3 einen medizinischen Notfall abarbeiten.Die Person wurde dann in das Meraner Spital geflogen.

fm