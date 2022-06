Arbeitsreicher Tag für die Meraner Bergrettung

Dabei verletzte sie sich an der Schulter und im Gesicht. Die Bergrettung Meran und die First Responder des Weißen Kreuzes von Tall versorgten die Frau und brachten sie nach Tall.Im Anschluss an diesen Einsatz gab es eine erneute Alarmierung. Eine Frau aus Österreich, M.L. R. mit Südtiroler Wurzeln, hatte sich beim Abstieg von der Ginglalm im Zieltal in der Gemeinde Partschins am rechten Knöchel verletzt. Sie versuchte noch eigenständig weiterzukommen, die Schmerzen waren jedoch zu groß.Die Bergrettung Meran stieg über die Nasereithütte über den Weg Nummer 8 zur Verunfallten auf. Diese wurde dann erstversorgt und mit der Gebirgstrage zur Nasereithütte getragen.Von dort ging es mit dem Einsatzwagen bis nach Partschins, wo die Verletzte dem Weißen Kreuz Naturns zum Weitertransport übergeben wurde.