Auf den vorliegenden Aufnahmen der Arbeiten scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein. Weder Schutzhelme noch eine persönliche Absturzsicherung, etwa durch Sicherungsleinen, sind auf den Bildern zu erkennen. Die Aufnahmen werfen daher Fragen zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen auf.<BR \/><BR \/>Bereits nach einer ersten Berichterstattung waren die Arbeiter für einige Tage mit Schutzhelmen ausgestattet. Inzwischen scheint jedoch erneut ohne Helme gearbeitet zu werden. Sollte sich dieser Eindruck bestätigen, wäre dies ein Hinweis darauf, dass Sicherheitsvorschriften nur punktuell und nicht dauerhaft eingehalten oder kontrolliert werden.<BR \/><BR \/>Besonders irritierend ist, dass die Arbeiten in dieser Form ausgerechnet an einem öffentlichen Gebäude fortgesetzt werden.<BR \/><BR \/>Die Zahl der Arbeitsunfälle in Südtirol ist weiterhin besorgniserregend. Gewerkschaften und Fachleute fordern seit Langem mehr Prävention, strengere Kontrollen und eine konsequente Sicherheitskultur – nicht erst nach einem Unfall.<BR \/><BR \/>Besonders problematisch ist zudem die zunehmende Vergabe von Arbeiten an Subunternehmen. Die Verantwortung für die Arbeitssicherheit darf nicht entlang der Subunternehmerkette verwässert werden. Sie muss klar geregelt sein und konsequent wahrgenommen werden.