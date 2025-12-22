<BR \/><BR \/>Gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat des Landes suchten die Carabinieri von Meran in den vergangenen Tagen mehrere Baustellen auf dem Gemeindegebiet kontrolliert. <BR \/><BR \/>Dabei stellten die Beamten mehrere kleinere Verstöße in Sachen Arbeitssicherheit fest. In der Folge wurden die Verantwortlichen zu mehreren Hundert Euro Strafen verdonnert, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. <BR \/><BR \/>In den kommenden Wochen wollen die Ordnungshüter diese Kontrollen weiterführen und auf das ganze Burggrafenamt ausweiten, teilen die Carabinieri mit.