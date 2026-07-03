<BR \/>Der Unfall ereignete sich kurz vor Mittag in der Innichner Fraktion Vierschach. Ersten Informationen zufolge soll der 19-Jährige auf einer Baustelle unter einer schweren Last von 500 Kilogramm eingeklemmt worden sein. <BR \/><BR \/>Die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2 eilten der Person umgehend zu Hilfe. Die Person erlitt ein Polytrauma und musste vor Ort intubiert werden.<BR \/><BR \/>Der 19-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Bozner Krankenhaus geflogen. Die Staatspolizei ermittelt zum Unfallhergang.