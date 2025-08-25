<BR \/><BR \/>Es handelt sich bereits um den zweiten Unfall mit einer Hebebühne, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Branzoll heuer gerufen wurde. Gegen 8.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Ein ausländischer Erntehelfer blieb aus ungeklärter Ursache zwischen der Hebebühne und einer Betonsäule eingeklemmt. <BR \/><BR \/>Seine Kollegen konnten ihn bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte befreien. Anschließend wurde der Verunfallte von den Wehrleuten auf die Straße gebracht, wo er ein Notarzt des Weißen Kreuzes und Sanitäter des Roten Kreuzes versorgt wurde. <BR \/><BR \/>Anschließend brachte ihn die Rettung ins Bozner Krankenhaus. Der Verletzte sei nach dem Unfall stets bei Bewusstsein gewesen, berichteten die Einsatzkräfte. Nach einer Stunde konnte die Freiwillige Feuerwehr Branzoll, die mit zehn Einsatzkräfte zur Unfallstelle ausgerückt war, wieder ins Gerätehaus fahren. <BR \/><BR \/>Alarmiert wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Auer, deren Unterstützung schlussendlich nicht notwendig war. Die Carabinieri haben die Erhebungen zum Arbeitsunfall aufgenommen. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann geben sie uns bitte Bescheid. <\/a>