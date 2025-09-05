<BR \/>Der Unfall ereignete sich vormittags gegen 10 Uhr im Waldgebiet von Afers. Ersten Informationen zufolge soll der Waldarbeiter gerade einen Lkw mit Baumstämmen beladen haben, als sich einer von diesen löste und auf ihn herabgefallen ist. Der Arbeiter erlitt erhebliche Verletzungen.<BR \/><BR \/>Rasch eilten die FF St. Peter Villnöß, das Weiße Kreuz und die Bergrettung Brixen dem Verletzten zur Hilfe. Der Notarzthubschrauber Aiut Alpin hat den Mann ins Krankenhaus Bozen geflogen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>