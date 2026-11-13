Gegen 13.37 Uhr stürzte der Mann im Zuge von Arbeiten etwa drei bis vier Meter tief von einem Balkon eines Gebäudes in La Pli de Mareo\/Enneberg. Er zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.<BR \/><BR \/>Wie der Unfall genau geschah, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach dem Notruf rückten umgehend die Rettungskräfte aus. Neben einem bodengebundenen Rettungswagen wurde auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 an den Einsatzort gerufen.<BR \/><BR \/>Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort flog die Crew des Pelikan 2 den schwer verletzten Patienten zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Bruneck. Die Carabinieri nahmen vor Ort die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf.