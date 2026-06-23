<BR \/>Die Frauen waren gegen 11.30 Uhr bei leichter Hangneigung auf einer Hebebühne durch Apfelwiesen nahe der Defregger-Straße gefahren, als die Hebebühne plötzlich seitlich umkippte. Zwei Frauen erlitten in der Folge leichte Verletzungen. Die dritte Frau wurde ersten Angaben zu Folge mit den Beinen unter der Hebebühne eingeklemmt und erlitt erhebliche Verletzungen.<BR \/><BR \/>Sie wurde von den Männern der Feuerwehr Lana befreit und vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 nach Bozen geflogen. Die beiden anderen Frauen wurden vom Weißen Kreuz Lana ins Meraner Spital gebracht. Im Einsatz waren zudem der Notarzt, die Ortspolizei Lana, die Carabinieri und die Bergrettung Lana.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1327377_image" \/><\/div>