Arbeitsunfall in Leifers: Hand durch Mauer eingeklemmt

Die Freiwillige Feuerwehr von Leifers musste am Samstag um kurz nach 12.30 Uhr zu einem Einsatz in die Kennedystraße ausrücken.Ein Mann war demnach dabei, Bohrarbeiten an einer Mauer durchzuführen, als diese sich von oben löste, herabfiel und die Hand des Mannes einklemmte.Die Feuerwehr hat den Verletzten befreit und kümmerte sich um die Stützung der Mauer. Der Mann war ansprechbar, Näheres zu seinem Zustand ist jedoch nicht bekannt.Vor Ort waren außerdem das Weiße Kreuz mit Notarzt und die Carabinieri.