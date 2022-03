Arbeitsunfall in Luttach: 55-Jähriger leicht verletzt

Um 8.15 Uhr in der Früh hat sich der Arbeitsunfall ereignet: Ein 55-jähriger Bauarbeiter ist mit dem Fuß unter die Raupenkette eines Baggers geraten und hat sich dabei eine Vorfußverletzung zugezogen.Nachdem der Notruf abgesetzt wurde, eilten das Weiße Kreuz von Bruneck und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 an die Unfallstelle nach Luttach. Der Verletzte lag bei der Ankunft des Hubschraubers neben dem Bagger. Dort versorgten die Sanitäter den leicht verletzten Mann und flogen ihn anschließend mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus von Bruneck.

