<BR \/>In Tisens (Kastelruth) ist am heutigen Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein Mann während landwirtschaftlicher Arbeiten mit der Hand in eine Maschine geraten und hat sich dabei eingeklemmt. Ersten Informationen zufolge zog er sich dadurch erhebliche Verletzungen zu.<BR \/><BR \/>Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus Brixen geflogen. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Kastelruth, Seis am Schlern und Tagusens.