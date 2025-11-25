Zum Unfall kam es gegen 17.45 Uhr in einem Industriebetrieb: Ein 40-jähriger Arbeiter geriet ersten Informationen zufolge beim Verschieben eines Palettenwagens auf einer steilen Rampe ins Stolpern und stürzte. <BR \/><BR \/>Der Vinschger zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Vetzan und Schlanders, das Weiße Kreuz, die Notfallseelsorge und die Carabinieri.