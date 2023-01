Es war gegen gegen 14.30 Uhr, als das Unglück passierte: Ein 69-jähriger Mann war mit Arbeiten bei sich zuhause beschäftigt, als er mit der Hand in die Kreissäge geriet.Dabei zog sich er sich schwere Verletzungen an der Hand zu.Der Mann wurde zur Erstvorsorgung ins Krankenhaus Meran eingeliefert und in der Folge in die Uniklinik nach Innsbruck verlegt.Im Einsatz stand das Weiße Kreuz von Meran.